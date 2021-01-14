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Sivas Valisi Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin kar kürüdü

14.01.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Sivas Valisi Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin kar kürüdü

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, karla mücadele ekipleriyle şehir merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sevinçle karşılanan Sivas'ta kar yağışı ile Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehir meydanına gelerek burada yapılan çalışmaları inceledi.

Hasret ve özlemle beklenen karın Sivas'ta etkisini gösterdiğini belirterek, kar yağışından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Ayhan, "Herhalde Türkiye'de 83 milyon vatandaşımızın hele hele de Sivaslıların bir karı bu kadar özlemle hasretle beklediği bir yıla şahit olmamıştık. Hakikaten ben de yıllardır burada çalışan biri olarak çok hasretle özlemle bekledim." ifadelerini kullandı.

Karın zahmetli tarafının da olduğunu ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Ulaşımda aksamalar oluşturur ama her zaman kar rahmettir, berekettir, güzelliktir, samimiyettir ve masumiyettir, ben öyle bakıyorum. Dolayısıyla bu karda kısmi ulaşım sıkıntıları yaşayabiliriz ama bütün ekiplerimizin burada teyakkuzda olduğunu söyleyebilirim. Yoğun kar yağışında vatandaşlarımız pencereden biraz tadını çıkarsınlar. Çok özledik, çok bekledik, çok dua ettik. Rabbim, Sivas’a yakışan bu güzel karı nasip eyledi. İnşallah böyle devam eder. Metreleri bulmasını arzu ediyoruz. Türkiye’ye bu coğrafyaya kar yakışıyor, Sivas’a başka bir yakışıyor diyebilirim."

- 560 iş makinası ve 1100 personel görev alacak

Ayhan, kar yağışının başlaması ile il genelinde Karayolları, Özel İdare ve belediyeler ile 560 iş makinası ve 1100 personelle hazır kıta olduklarını belirtti.

Milletvekili Soluk ise Sivas'ın beyaz gelinliğini giydiğini aktardı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise kar yağışının ardından 40 araç ve 400 personelle çalışmalara başladıklarını belirtti.

Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, kürekle karla mücadele yapan ekiplere destek oldu.

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