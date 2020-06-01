YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas ve Kayseri'de müze ve kütüphaneler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Sivas ve Kayseri'de müze ve kütüphaneler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

SİVAS HABERLERİ  | 01.06.2020 16:13 | Son Güncelleme

Sivas ve Kayseri'de müze ve kütüphaneler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan müzeler ve kütüphaneler normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Atatürk ve Kongre Müzesi ile Şems-i Sivasi Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni normalleşme takviminin bugün itibariyle başladığını anımsatan Ayhan, bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla hizmetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Ayhan, "Tabii bunlardan halka dönük hizmetlerin başında müzelerimiz, kütüphanelerimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı bu birimler de bugünden itibaren hizmete açılmıştır. Kurallar dahilinde, maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak, belirli kısıtlamaları dikkate alarak vatandaşlarımıza bu tür hizmetleri sunmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs sürecinde kapalı kalan müzelerin eksikliklerinin giderildiğini aktaran Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Arkeoloji Müzemiz, Atatürk ve Kongre Müzemiz, Aşık Veysel Müzemizin, bu süreçte tüm eksikleri giderildi. Bakım onarımlar yapıldı ve vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. İnşallah herkesi buradan istifade etmeye bekliyoruz. Kültür ve sanat şehri olan Sivas'ımızın müzeler şehri olması için de bir çabamız var. Kongre, Ozanlar, Sanayi Mektebi, Osmanlı Zanaatkarlar, Savaş Atları müzelerimizin kurumsal yapısı ve Sivas'a olan hizmetlerinden daha fazlasını koyarak da müze sayımızı 20'ye çıkaracağız, Sivas'ın kültür ve sanat kavramının altını en güzel şekilde dolduracağız. Şimdilik mevcutla kifayet ediyoruz. Müzelerimiz hizmete hazır, herkesi bekliyoruz."

- Kayseri

Roma döneminde inşa edilen ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve arkeoloji müzesine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Romalılar döneminde yapılan, Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular, Dulkadiroğulları, Karamanoğulları ile Osmanlılar tarafından iç ve dış surları tamir edilen kale, 7 medeniyetin izlerini taşıyor.

Müzede Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri olan Kültepe'den çıkarılan çivi tabletlerin yanı sıra Alaaddin Keykubat tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Keykubadiye Sarayı'nda devam eden kazılardan çıkarılan eserler ve çeşitli kazılarda günyüzüne çıkarılan eserler bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Sivas Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:08
Sabah
04:59
Öğle
12:35
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:43

Sivas Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Duygu Eczanesi
Merkez
Ersin Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak

Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Alperen Ocakları, ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Alperen Ocakları, ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.