Sivas ve Kırşehir'de AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü mesajları

SİVAS / KIRŞEHİR (AA) - Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Sivas Belediyesinin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 102 yaşında olduğu belirtilerek, "102 yıldır Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının yeni yaşını kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Cumhuriyet Üniversitesinin sosyal medya hesabında yayımlanan mesajda ise "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, yönetim kurulu üyeleri Eraydın Aytekin, Göktürk Fırat ve Murat Güney, AA Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Karahan ve beraberindekiler, AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

- Kırşehir

Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu da yayımladığı mesajda, AA'nın yayıncılık ve haber anlayışıyla milletin övgüsünü ve saygısını kazanarak, basının öncüsü olduğunu ifade etti.

Bir asrı geçen başarılı basın hayatıyla AA'nın Türkiye'nin dünyadaki sembolü olduğunu vurgulayan Turpçu, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yılını kutluyorum. 102 yıldır tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışından taviz vermeden yoluna devam ediyor. Yurdun her köşesinde olduğu gibi bölgemiz ve Kırşehir'de de aynı ilke ve anlayış doğrultusunda halkımıza hizmet sunmaktadır. Anadolu Ajansı yayıncılık anlayışıyla milletimizin övgüsünü ve saygısını kazanarak basınımızın temel taşı olmuştur."

