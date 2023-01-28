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SİVASSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28.01.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor ile Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Karşılaşmada Hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Kamil Çetin üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova oalcak. Sivasspor Adana Demirspor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Sivasspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor Adana Demirspor maçı bugün (28 Ocak 2023 Cumartesi) canlı olarak ekrana gelecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maç için heyecan dorukta. Sporseverler arama motorlarında Sivasspor Adana Demirspor maçı canlı izle ekranını sorguluyor. Peki, Sivasspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Adana Demirspor maçı bugün (28 Ocak 2023 Cumartesi) saat 13.30'da başlayacak.

SİVASSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

SİVASSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI TAKİP

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