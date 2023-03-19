Sivasspor Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti! 3 golün iptal edildiği maçta kazanan Sivasspor

Süper Lig'de heyecan 26'ncı hafta mücadeleleri ile sürüyor. 26. hafta karşılaşmasında Sivasspor, başkent ekibi Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla Yiğidolar oldu. Sivasspor'un golleri 23. dakikada Isaac Cofie ve 77. dakikada penaltıdan Samuel Saiz'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 27'ye yükseltirken, Ankaragücü 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor ligden çekilen Hatayspor ile karşılaşacağı haftayı hükmen galibiyetle geçecek. Ankaragücü ise deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

RIZA ÇALIMBAY'DAN REKOR

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçı ile birlikte 662. maçına çıkarak 661 maçı bulunan Samet Aybaba'yı geride bıraktı ve Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör oldu.

3 GOL İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın ilk devresinde Sivasspor'un 1, Ankaragücü'nün 2 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve ilk devre 1-0 Sivasspor'uh üstünlüğü ile tamamlandı.

