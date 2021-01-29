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Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

29.01.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Ümit Milli Takımı'ndan dönen Kerem Atakan Kesgin de Aytemiz Alanyaspor maçının son çalışmasında takımla idmanda yer aldı.

Sivasspor, bugün uçakla Alanya'ya gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

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