SİVASSPOR BALKANİ MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Balkani maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında Balkani ile karşı karşıya gelecek. Maçta İspanyol hakem Jose Luis Munuera düdük çalacak. Munuera’nın yardımcılıklarını ise Inigo Prieto ve Antonio Ramon Martinez Moreno yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Jorge Figueroa Vazquez olacağı açıklandı. Birçok kişi arama motorlarında "Sivasspor Balkani maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Sivasspor Balkani maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR BALKANİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Balkani maçı bugün (6 Ekim 2022 Perşembe) saat 19:45'te başlayacak.

Karşılaşma Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR BALKANİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Balkani maçı TV8,5'da canlı olarak yayınlanacak.



