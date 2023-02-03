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Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri!

03.02.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ederken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Maç, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri!

Sivasspor Beşiktaş maçı için geri sayım devam ediyor. Şenol Güneş'in öğrencileri Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Sivasspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri...

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Beşiktaş maçı yarın (4 Şubat 2023 Cumartesi) saat 16.00'da başlayacaj.

Maç, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Beşiktaş maçı Sivasspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

Sivasspor, ligde oynadığı 21 karşılaşmada 5 üstünlük, 6 eşitlik ve 10 yenilgi aldı.

Sivasspor Süper Lig'deki son karşılaşmasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-0 ile geçen Sivasspor, topladığı 21 puanla 14. sırada bulunuyor.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, topladığı 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

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