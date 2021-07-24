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Sivasspor'da 6 ayrılık

24.07.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor sözleşmesi sona eren 6 futbolcusuyla yollarını ayırdı.

Sivasspor'da 6 ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da sözleşmesi sona eren 6 futbolcuyla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'un sözleşmesinin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "2020-2021 sezonunun sona ermesiyle kulübümüzle sözleşmeleri sona eren Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd’a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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