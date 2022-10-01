SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Hatayspor maçı canlı yayın bilgisi!

Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Hatayspor maçı canlı yayın bilgisi!

01.10.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Hatayspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 8. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adem Cinek. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok kişi arama motorlarında 'Sivasspor Hatayspor maçı canlı izle' konu başlığını araştırıyor. Peki, Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Hatayspor maçı canlı yayın bilgisi!

Sivasspor ile Hatayspor Süper Lig'in 8. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sporseverler karşılaşma öncesi maç bilgileri için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Hatayspor maçı canlı yayın bilgisi ve ayrıntılar haberimizde...

SİVASSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Hatayspor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

Karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR HATAYSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Hatayspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

63

SİVASSPOR HATAYSOR MAÇININ HAKEMİ ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR?

Erkan Özdamar, 1988'de Başkent Ankara'da doğdu.

Erkan Özdamar; Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünü bitirmiştir.

Yüksek lisansını da aynı üniversitede yapan Özdamar, aynı zamanda uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip bir dans eğitmenidir.

TFF'nin Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar, 2020 -2021 sezonunda Süper Lig'de hakemlik görevi verilmeye
başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a verildi2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a verildi
Burak Yılmaz bombaladı!Burak Yılmaz bombaladı!
''Mesut Özil'in futbol hayatı bitti'' Canlı yayında şoke eden açıklama...''Mesut Özil'in futbol hayatı bitti'' Canlı yayında şoke eden açıklama...
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Sivasspor maçı yayınlanacak süper li hakemlik maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

Bir ilde durum vahim! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

ABD'deki düğün infial yarattı! Görüntüler İran'da şok etkisi yarattı

ABD'deki düğün infial yarattı! Görüntüler İran'da şok etkisi yarattı

İngilizler duyurdu, ters köşe yaptı! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

İngilizler duyurdu, ters köşe yaptı! İşte Fatih Terim'in yeni adresi

Ne yaptın Icardi! Okan Buruk'a resti çekti

Ne yaptın Icardi! Okan Buruk'a resti çekti

Büyük kriz... Takımı bırakıp Milano'ya gitti! Icardi İstanbul'u terk etti

Büyük kriz... Takımı bırakıp Milano'ya gitti! Icardi İstanbul'u terk etti

Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak!

Elmas'tan F.Bahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.