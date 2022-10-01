Sivasspor ile Hatayspor Süper Lig'in 8. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sporseverler karşılaşma öncesi maç bilgileri için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Hatayspor maçı canlı yayın bilgisi ve ayrıntılar haberimizde...

SİVASSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Hatayspor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

Karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR HATAYSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Hatayspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR HATAYSOR MAÇININ HAKEMİ ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR?

Erkan Özdamar, 1988'de Başkent Ankara'da doğdu.

Erkan Özdamar; Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünü bitirmiştir.

Yüksek lisansını da aynı üniversitede yapan Özdamar, aynı zamanda uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip bir dans eğitmenidir.

TFF'nin Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar, 2020 -2021 sezonunda Süper Lig'de hakemlik görevi verilmeye

başladı.

