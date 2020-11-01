Sivasspor Hatayspor maçına hazır

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.
Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar ile şut çalışması yaptı.
Yiğidolar öğleden sonra hava yolu ile Hatay'a hareket edecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.
Hatayspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak.
(İHA)
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