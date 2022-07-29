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Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi transfer etti

29.07.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi transfer etti

Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi transfer etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Rusya'da Dinamo Moskova takımının formasını giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N'Jie ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

15 Ağustos 1993'te Kamerun'un Douala kentinde dünyaya gelen N'Jie, futbola ülkesinde başladı.

Ardından Fransa'nın Olimpik Lyon takımına transfer olan sporcu, Tottenham ve Marsilya forması giydikten sonra 2019'da Dinamo Moskova'ya transfer oldu.

Kariyerinde 206 maça çıkan N'Jie, 30 kez gol sevinci yaşadı, 24 de asist yaptı.

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