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Sivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyor

19.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyor

Geçen sezon ligin son maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezon oynadığı 5 lig mücadelesini de kazanamadı. Sivas temsilcisi, bu sezon İttifak Holding Konyaspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ile 2-2, Fenerbahçe ve Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor, söz konusu 5 maçta sadece 3 puan toplayabildi. Sivas ekibi, bu periyotta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor Gaziantep FK
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