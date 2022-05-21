Sivasspor ligi 3 puanla kapattı! Ziraat Türkiye Kupası'nın provasında Kayserispor boynu bükük ayrıldı

Sivasspor ile Kayserispor, Süper Lig 'in 38. haftasında kozlarını paylaştılar. 26 Mayıs'ta, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak olan iki takım, bugün de ligde karşı karşıya geldiler. Mücadele resmen bir final provası havasında geçti. Karşılaşmadan ev sahibi 2-1 galip ayrıldı. Maçta golleri Sivasspor adına Jorge Felix(21), Kerem Atakan Kesgin(63) kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise Miguel Cardoso(56) attı.
Yiğido'nun hocası Rıza Çalımbay, ligde ve kupa finalinde oynayacakları Kayseri mücadelesi için, "Aklımız kupa maçında ama evimizde oynayacağımız lig maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Finale, konvoy halinde gitmek harika bir şey olacak. Sivas için tarihi bir gün" demişti.
Kayseri'de Hikmet Karaman, son maç öncesinde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kupa finalini de değerlendiren Karaman, "Şehir olarak bütünleşmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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