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Sivasspor ligi 3 puanla kapattı! Ziraat Türkiye Kupası'nın provasında Kayserispor boynu bükük ayrıldı

21.05.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında Kayserispor'u ağırladı. 26 Mayıs'ta, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak iki takım da kupa mücadelesi öncesi bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyorlardı. Bol pozisyonlu geçen maçı Sivasspor 2-1 kazanarak ligi 3 puanla bitirdi.

Sivasspor ligi 3 puanla kapattı! Ziraat Türkiye Kupası'nın provasında Kayserispor boynu bükük ayrıldı

Sivasspor ile Kayserispor, Süper Lig 'in 38. haftasında kozlarını paylaştılar. 26 Mayıs'ta, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak olan iki takım, bugün de ligde karşı karşıya geldiler. Mücadele resmen bir final provası havasında geçti. Karşılaşmadan ev sahibi 2-1 galip ayrıldı. Maçta golleri Sivasspor adına Jorge Felix(21), Kerem Atakan Kesgin(63) kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise Miguel Cardoso(56) attı.

RIZA ÇALIMBAY: SİVAS İÇİN TARİHİ BİR GÜN

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Yiğido'nun hocası Rıza Çalımbay, ligde ve kupa finalinde oynayacakları Kayseri mücadelesi için, "Aklımız kupa maçında ama evimizde oynayacağımız lig maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Finale, konvoy halinde gitmek harika bir şey olacak. Sivas için tarihi bir gün" demişti.

HİKMET KARAMAN: BÜTÜNLEŞMEMİZ GEREKİYOR

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Kayseri'de Hikmet Karaman, son maç öncesinde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kupa finalini de değerlendiren Karaman, "Şehir olarak bütünleşmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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