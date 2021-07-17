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Sivasspor, Pedro Henrique’yle 3 yıllık sözleşme imzaladı

17.07.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Pedro Henrique'yi renklerine bağladı.

Sivasspor, Pedro Henrique’yle 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Kayserispor forması giyen Pedro Henrique ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

16 Haziran 1990'da Brezilya'nın Santa Cruz do Sul şehrinde dünyaya gelen Pedro Henrique, futbola ülkesinin Gremio takımında başladı. Ardından Caxia, FC Zürich, Stade Rennes, PAOK, Karabağ ve Astana formasını giyen sporcumuz, 2019 yılında Kayserispor'a transfer oldu.

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Kariyerinde 295 maça çıkan Pedro Henrique, 57 kez gol sevinci yaşadı ve 31 asist yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pedro Henrique’ye Demir Grup Sivasspor’umuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz. Kayserispor ile gün içerisinde kulüp başkanları tarafından yapılan görüşmede, bonservis ödenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bonservis ücretinin yarısını karşılayarak transferin gerçekleşmesine katkı sağlayan As Başkanımız Serkan Aydın’a, Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz" denildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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