Sivasspor Sharjah maçı için geri sayım sürüyor. Liglerin başlamasına kısa bir süre kala takımların hazırlıkları da devam ediyor. Birçok kişi internette "Sivasspor Sharjah maçı ne zaman, saat kaçta?", "Sivasspor Sharjah hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde...

SİVASSPOR SHARJAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Sharjah maçı 25 Temmuz Pazartesi (bugün) oynanacak.

Sivasspor - Sharjah maçı saat 19:00'da başlayacak.

SİVASSPOR - SHARJAH MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Sharjah maçının yayıncısı bulunmuyor.

SİVASSPOR, BAE TAKIMI AL SHARJAH İLE KOZLARINI PAYLAŞACAK

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Sivasspor buradaki son hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Sharjah ile kozlarını paylaşacak.

Son hazırlık maçında Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kalan Sivasspor yeni sezona Rıza Çalımbay yönetiminde hazırlanıyor.

Yiğidolar 30 Temmuz Cumartesi günü Trabzsonspor ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Sivasspor bu dev maç öncesi Al Sharjah ile karşı karşıya gelecek.

