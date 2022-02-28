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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Beşiktaş taraftarı gence "forma" jesti

28.02.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Beşiktaş taraftarı gence "forma" jesti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kentteki üniversite hastanesinde tedavi gören Beşiktaş taraftarı bir gencin forma isteğine kayıtsız kalmadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, İmranlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından SCÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi görmeye başlayan koyu Beşiktaş taraftarı 16 yaşındaki Yusuf Özçelik, hastanedeki odasını siyah-beyazlı formalarla süsledi.

Özçelik, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ile iletişime geçerek Beşiktaş forması istedi. Doğan da Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a durumu anlattı.

Gencin isteğine kayıtsız kalmayan Çalımbay, hem Beşiktaş hem de Sivassporlu futbolcular tarafından imzalanan formaları alarak Özçelik’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Çalımbay, formaları Özçelik’e hediye ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Özçelik, burada yaptığı açıklamada, "Doktorlarımıza koyu bir Beşiktaş hayranı olduğumu söyledim. Başhekimimiz, Çalımbay hocamızı şahsen tanıdığını söyledi. Bugün bana sürpriz yaparak formaları hediye ettiler. Çok mutlu oldum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çalışanlarına ve doktorlarına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gencin annesi Burcu Özçelik de oğlunun isteğini kırmayan Çalımbay ve hastane yönetimine teşekkür etti.

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