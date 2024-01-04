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Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre'ye İngiltere Premier Lig'den teklif!

04.01.2024 16:11 | Son Güncelleme:
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Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre Konak'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Yunus Emre Konak

Yunus Emre Konak

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Demir Grup Sivasspor
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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Yunus Emre Konak'a Premier Lig ekiplerinden Brentford'un resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Kulüpler arasındaki transfer görüşmesinin henüz sonuçlanmadığı bildirildi.

'HEDEFİM AVRUPA' DEMİŞTİ

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Yunus Emre Konak, daha önce verdiği bir röportajda hedefinin Avrupa olduğundan bahsetmişti. Yunus Emre Konak açıklamalarında, "Futbolculuk hedefimde yavaş yavaş ilerliyorum. Avrupa'ya gitme hayalim var" dedi.

Yunus Emre Konak, ligin başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Konak bu sezon ise kırmızı beyaz forma ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı.

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