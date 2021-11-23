Sivasspor'dan 13. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en kötü performansı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, 13 maçlık periyotta son 5 sezonunun en düşük performansını sergiledi.
Lige sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilerek başlayan kırmızı-beyazlılar, sonraki maçlarda da bir türlü istediği performansı yakalayamadı.
Sivas temsilcisi, 13 maçlık periyotta, İttifak Holding Konyaspor'a 1-0, Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.
Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenmeyi başardı.
Ligin en çok beraberlik gören takımı unvanını elinde bulunduran kırmızı-beyazlılar, Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor'le 2-2, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Altay'la 1-1, GZT Giresunspor'la da golsüz eşitlikle maçlarını tamamladı.
Geride kalan 13 haftalık periyotta Sivas temsilcisi, 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 13 puan toplayabildi.
- Son 5 sezonun en kötü performansı
Sivasspor, 13 maçlık periyot dikkate alındığında son 5 sezonun en başarısız grafiğini çizdi.
Kırmızı-beyazlılar, 2017-2018 sezonunda 19, 2018-2019'da 15, 2019-2020'de 27, geçen sezon ise 17 puan topladığı periyotta, bu sezon 13 puanda kaldı.
Sivasspor'un 13. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki son 5 sezon performansı şöyle:
SEZON O G B M Puan2017-2018 13 6 1 6 192018-2019 13 3 6 4 152019-2020 13 8 3 2 272020-2021 13 4 5 4 172021-2022 13 2 7 4 13
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