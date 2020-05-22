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Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

SİVAS HABERLERİ  | 22.05.2020 21:51 | Son Güncelleme

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Yeni Malatyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yeni Malatyaspor." ifadelerine yer verildi.

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