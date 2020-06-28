Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın penaltısı gündem oldu!

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk yarının hemen başında penaltı kazandı. Kırmızı beyazlılarda topun başına Mert Hakan Yandaş geldi. 25 yaşındaki futbolcu penaltıyı kalenin üstünden dışarı attı.

Herkesi şaşkına uğratan bu penaltı atışı esnasında maçın anlatım koltuğunda oturan Ali Okancı, "Mert Hakan acaba panenka mı denedi?" ifadesini kullandı.Penaltı tekrarında Mert Hakan Yandaş'ın penaltı atışı esnasında kararsız kaldığı görüldü. Başarılı oyuncu kaçan penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.



