Sivas’ta 5 yılda 3 bin 759 çift boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta son 5 yılda boşanan çiftlerin sayısı 3 bin 759 olarak kayıtlara geçti. Boşanma vakalarının 808’i 2015 yılında, 683’ü 2016 yılında, 627’si 2017 yılında, 775’i 2018 yılında, 866’sı ise 2019 yılında meydana geldi.

TÜİK kaba boşanma hızına ilişkin elde ettiği verileri de kamuoyu ile paylaştı. Sivas’ta 2015’te binde 1,30 olan kaba boşanma hızı 2016’da binde 1,10, 2017’de binde 1,01, 2018’de binde 1,2, 2019’da ise binde 1,35 olarak açıklandı.

32 evlilik 1 yıldan az sürdü

Evlilik süresine göre boşanma istatistiklerine göre 2019 yılında 866 çiftin boşandığı Sivas’ta 32 evlilik 1 yıldan daha az sürerken 90 evlilik 1 yıl, 62 evlilik 2 yıl, 51 evlilik 3 yıl, 39 evlilik 4 yıl, 58 evlilik 5 yıl, 170 evlilik 6 ila 10 yıl arası, 143 evlilik ise 11 ila 15 yıl arası sürdü. 221 çift de 16 yıldan fazla süren evliliklerini sonlandırırdı.

5 yılda 21 bin 522 çift evlendi

TÜİK verilerine göre Sivas’ta son 5 yılda evlenen çift sayısı 21 bin 522 olarak açıklandı. 2015’te 4 bin 726 çiftin evlendiği Sivas’ta 2016’da 4 bin 471, 2017’de 4 bin 163, 2018’de 4 bin 134, 2019 yılında ise 4 bin 28 çift dünya evine girdi.

Sivas’ta bayanlar daha erken evleniyor

TÜİK’ten elde edilen verilere göre Sivas’ta 2019 yılında ilk evlenme yaşı ortalaması erkeklerde 27,4, bayanlarda ise 24,5 olarak kayıtlara geçti. Sivas’ta 2019’da kaba evlenme hızı binde 6,27 olarak açıklandı.

