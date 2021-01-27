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Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

27.01.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Vural Göç, 34 BCH 009 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada Göç'ün otomobilinin motor kısmına kedi girdi.

Aracını yol kenarına çekerek bir süre kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan Göç, başarılı olamayınca otomobiliyle Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gitti.

İtfaiye ekipleri sürekli yer değiştiren kedinin bulunduğu yerden çıkması için hava tuttu.

Aracın tekerlek kısmına gelen kedi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sokağa bırakıldı.

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