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Sivas'ta buzlu yolda kayan otobüs evin duvarına çarparak durdu

18.01.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta buzlu yolda kayan otobüs evin duvarına çarparak durdu

SİVAS (AA) - Sivas'ta buzlu yolda kayarak kontrolden çıkan işçi servisinin çarptığı apartman dairesinde hasar oluştu.

A.K. yönetimdeki 58 TE 050 plakalı otobüs, Mevlana Mahallesi'nde buzlu yolda kayarak, bir apartmanın giriş katındaki Y.E'ye ait dairenin duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonrası otobüste ve evde hasar oluştu.

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