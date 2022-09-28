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Sivas'ta dilenirken yakalanan kişinin koltuk değneğinden 730 lira çıktı

28.09.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta dilenirken yakalanan kişinin koltuk değneğinden 730 lira çıktı

Sivas'ta dilenirken yakalanan kişinin koltuk değneğinden 730 lira çıktı

SİVAS (AA) - Sivas'ta dilenirken yakalanan kişinin koltuk değneğine sakladığı 730 lira bulundu.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde dilencilere yönelik yaptığı çalışmada, S.D'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Üst araması yapılan kişinin, koltuk değneğinin el tutacağı kısmına gizlediği 730 lira bulundu.

Paraya el koyan zabıta ekipleri, S.D. hakkında işlem yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci Sivas koltuk değneği

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