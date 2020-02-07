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Sivas’ta eller semaya açıldı

SİVAS HABERLERİ  | 07.02.2020 16:03 | Son Güncelleme

Son zamanlarda Türkiye’de meydana gelen olumsuzlukların sona ermesi için Sivas’ta sabah namazı sonrası dua edildi.Sivas Merkez Çayyurt Çimenli Camisinde düzenlenen programda İl Müftüsü Yusuf Akkuş sabah namazı öncesi cemaate sohbet etti.

Son zamanlarda Türkiye’de meydana gelen olumsuzlukların sona ermesi için Sivas’ta sabah namazı sonrası dua edildi.
Sivas Merkez Çayyurt Çimenli Camisinde düzenlenen programda İl Müftüsü Yusuf Akkuş sabah namazı öncesi cemaate sohbet etti. Sohbetinde son zamanlarda yaşanılan sıkıntıların azalmasının bir yolunun da birlik ve beraberliği güçlü kılmak olduğunu ifade eden Müftü Akkuş, duanın önemine vurgu yaptı.
Namaz sonrası İl Müftü Yardımcısı Harun Özkan ülkemizde yaşanan doğal afetlerde hayatını kaybedenler başta olmak üzere İdlib’de şehit olan askerler için dua etti.
Program sonrası cemaate süt ve poğaça ikram edildi.

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Sivas Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:51
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:24

Sivas Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

İçten Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
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