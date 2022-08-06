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Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" kapsamında konser düzenlendi

06.08.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" kapsamında konser düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Gardaşlık Festivali" etkinlikleri kapsamında sanatçı Öykü Gürman konser verdi.

Valilik ve belediye öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde sanatçı Öykü Gürman hayranlarıyla buluştu.

Konsere katılan vatandaşlar, Öykü Gürman'ın seslendirdiği parçalar eşliğinde eğlenme fırsatı buldu.

Gürman, "Gardaşlık Festivali"nin hayırlı olmasını dileyerek, programı düzenleyenlere ve konserine katılanlara teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Öykü Gürman

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