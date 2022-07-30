Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 85 kişi taburcu edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde cenaze yemeğinin ardından rahatsızlanan 85 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

Cenaze yemeğinin ardından rahatsızlanarak Hafik ve Sivas'taki hastanelere başvuranların tedavileri tamamlandı.

Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesinde 80, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 4 ve Sivas Numune Hastanesinde 1 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hafik'te, dün, kısa süre önce vefat eden Ö.G'nin ailesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen organizasyona katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlanmıştı. Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran 85 kişiden 5'i kontrol ve tedbir amaçlı Sivas'taki hastanelere sevk edilmişti. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmuştu.

