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Sivas’ta her 7 kişiye bir motorlu araç düşüyor

SİVAS HABERLERİ  | 30.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.TÜİK verilerine göre Sivas’ta mayıs ayında motorlu kara taşıtı sayısı 162 bin 311 olarak kayıtlara geçti.

Sivas’ta her 7 kişiye bir motorlu araç düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.
TÜİK verilerine göre Sivas’ta mayıs ayında motorlu kara taşıtı sayısı 162 bin 311 olarak kayıtlara geçti. Araçların 84 bin 402’sini otomobil, 32 bin 933’ünü traktör, 26 bin 249’unu kamyonet, 7 bin 592’sini motosiklet, 6 bin 104’ünü kamyon, 3 bin 255’ini minibüs, bin 290’ını otobüs, 486’sını ise özel amaçlı araç oluşturdu.
4 bin 537 aracın devri yapıldı
TÜİK, mayıs ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta mayısta 4 bin 537 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 209’unu otomobil, 57’sini minibüs, 16’sını otobüs, 634’ünü kamyonet, 113’ünü kamyon, 100’ünü motosiklet, 4’ünü özel amaçlı araçlar, 404’ünü de traktör oluşturdu.

Sivas’ta her 7 kişiye bir motorlu araç düşüyor

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