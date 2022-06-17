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Sivas'ta hükümlülerin ürettiği ürünler Hamidiye Kültür Bahçesi'nde satışa sunuluyor

17.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hükümlülerin ürettiği ürünler Hamidiye Kültür Bahçesi'nde satışa sunuluyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta hükümlüler tarafından üretilen birçok ürün Hamidiye Kültür Bahçesi'nde satışa sunuluyor.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Hamidiye Kültür Bahçesi'ndeki satış mağazasının açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, işyurtlarının, iş gücünün üretime katılmasında başarılı işler yaptığını belirtti.

Bu tür çalışmalar ile mahkumların eğilimleri doğrultusunda eğitilerek hem meslek sahibi hem de sanat sahibi olduklarını aktaran Şimşek, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunan bireylerin, topluma kazandırıldıklarını ifade etti.

Mahkumların ürettikleri ürünlerin satışının yapılacağı mağazaya Sivaslıları alışveriş yapmaya davet eden Şimşek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise işyurtlarının ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin meslek ve sanatları koruduğunu ve geliştirdiğini belirtti.

İşyurtlarının hükümlülere kurslar aracılığıyla meslek ve sanat öğrettiğini dile getiren Uğurlu, şunları kaydetti:

"Buradaki asıl gaye, hükümlülerin tahliyelerinden sonra meslek sahibi olarak topluma kazandırılmaları ve böylelikle çeşitli iş kollarında istihdam imkanı bularak, üreten bir birey olarak topluma yararlı hale gelmeleridir. Bu kapsamda Ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlülerimiz meslek edindirme kurslarına devam ederek bir meslek dalı ile ilgili eğitimlerini aldıktan sonra işyurtları bünyesindeki atölyelerimizde çalışarak çeşitli ürünler üretiyorlar. İşyurtlarında üretilen ürünler Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da açılışını yaptığımız bu tür mağazalarda vatandaşların beğenisine sunulmaktadır."

Uğurlu, dünyaya örnek teşkil edecek bu tür hizmetleri sunmaya imkan sağlayan Adalet Bakanlığına, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, İşyurtları Kurumu Başkanlığına teşekkür ederek, "Meslek eğitimlerine katılıp bu ürünleri ortaya çıkaran hükümlülerimize ve Sivas’ın en güzide, en nadide sosyal alanlarından biri olan Hamidiye Kültür Bahçesi'nde bu satış mağazamızı bizlere tahsis eden önceki dönem valimiz Sayın Salih Ayhan’a ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Sivas’ımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından satış mağazasının açılışı gerçekleştirildi.

Satış mağazasında, Adana, Osmaniye, Niğde, Edirne, Diyarbakır, Çanakkale, Elazığ, Gaziantep gibi çeşitli kentlerdeki 20 ceza infaz kurumundaki hükümlülerin yörelerine özgü ürettiği et ve süt ürünleri, deri mont ve çanta, gömlek, temizlik malzemeleri, çini, ceviz, baharat, oltu taşı, hediyelik eşya, el yapımı ahşap oyma ve bakır kaplamadan oluşan 276 parça ürün satışa sunuluyor.

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