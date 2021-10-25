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Sivas'ta içme suyu ana hattı patladı

25.10.2021 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta içme suyu ana hattı patladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta içme suyu ana hattının patlaması sonucu yolda çökmeler meydana geldi, bazı iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde Kepenek Caddesi'nden geçen ve şehri besleyen içme suyu ana hattı patladı.

Caddenin yaklaşık 300 metrelik kısmı sular altında kaldı, yolda çökmeler meydana geldi.

Ana hatta yakın mesafede bulunan bazı iş yerlerini de su bastı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis, caddeyi güvenlik çemberine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Öte yandan ana hattın kapatıldığı, su akışının kesilmesinin ardından belediye ekiplerince bölgede çalışma yapılacağı öğrenildi.

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