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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

24.07.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Penpe Özcan (50) idaresindeki 38 ABN 542 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Pınarbaşı yolu kavşağında, Murat Aydın (43) yönetimindeki 60 ABB 617 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 38 ABN 542 plakalı otomobilde bulunan Zahire Arslan (66), Selma Ayan (35) ve Dilara Akın yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası

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