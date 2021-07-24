Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Penpe Özcan (50) idaresindeki 38 ABN 542 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Pınarbaşı yolu kavşağında, Murat Aydın (43) yönetimindeki 60 ABB 617 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 38 ABN 542 plakalı otomobilde bulunan Zahire Arslan (66), Selma Ayan (35) ve Dilara Akın yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz