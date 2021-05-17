Sivas'ta iskambil oynarken yakalanan 20 kişi ile iş yeri sahibine 33 bin 287 lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir okey salonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iskambil oynayan 20 kişi ile iş yeri sahibine 33 bin 287 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki bir okey salonunda İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ihlal edilerek iskambil oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, salonda iskambil oynayan 20 kişi ile iş yeri sahibine, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 33 bin 287 lira ceza kesti.
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