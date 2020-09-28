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Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 28.09.2020 14:20 | Son Güncelleme

Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta devrilen kamyonetteki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Beyaz eşya yüklü 58 AAJ 902 plakalı kamyonet, Sivas-Karaçayır kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, kamyonetteki Muhammed Furkan Alıncak olay yerinde hayatını kaybetti, Osman Ersoy yaralandı.

Ayağı kopma noktasına gelen Ersoy, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelerek gözyaşlarını tutamayan bir kazazede yakını jandarma ekiplerince teskin edildi.

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