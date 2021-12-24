Sivas'ta kar nedeniyle 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı dolayısıyla 24 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte yağışın başlamasından bu yana 637 köy yolunu tekrar ulaşıma açan ekiplerin, kapalı yollardaki karla mücadelesi devam ediyor.

Öte yandan kar yağışı şehir merkezinde yerini soğuk havaya bıraktı.

Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bazı kısımları kısmen buzla kaplandı.



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