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Sivas'ta kar nedeniyle 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

24.12.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kar nedeniyle 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı dolayısıyla 24 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte yağışın başlamasından bu yana 637 köy yolunu tekrar ulaşıma açan ekiplerin, kapalı yollardaki karla mücadelesi devam ediyor.

Öte yandan kar yağışı şehir merkezinde yerini soğuk havaya bıraktı.

Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bazı kısımları kısmen buzla kaplandı.

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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandıSivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı
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kar yağışı Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:44
Öğle
12:36
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:44

Sivas Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

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