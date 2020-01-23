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Sivas’ta karla kaplı 278 köy yolundan 251’i ulaşıma açıldı

SİVAS HABERLERİ  | 23.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 278 köy yolundan 251’i araç ulaşımına açıldı.Sivas’ta il genelinde etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin yol açma çalışmaları sonrası 251 köy yolu araç ulaşımına açıldı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 278 köy yolundan 251’i araç ulaşımına açıldı.
Sivas’ta il genelinde etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin yol açma çalışmaları sonrası 251 köy yolu araç ulaşımına açıldı. İl genelinde kapalı olan 27 köy yolunda yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, kar yağışı nedeniyle 35, Doğanşar’da 1, Gürün’de 17,Kangal’da 2, Şarkışla’da 5, Zara’da 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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