Sivas’ta kavuran sıcağa rağmen terk edilmeyen alışkanlık görenleri hayrete düşürdü

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da hava sıcaklığı bunaltıcı seviyelerde seyrediyor. Özellikle kış aylarında ayaz ve soğuk havasıyla bilinen Sivas’ta Eyyam-ı Bahur sıcakları vatandaşlar tarafından hayretle karşılanıyor. Hava sıcaklığının termometrelerde 35 derece gösterdiği kentte vatandaşlar adeta güneşten kaçacak yer aradı. Sıcaktan bunalan kimi vatandaşlar ağacın altına girerken kimileri ise kaldırımda yürüdüğü sırada kâğıt ile kafasını güneşten korudu.

35 DERECE SICAKLIKTA YÜN İÇLİK GİYDİ

75 yaşındaki Osman Tike isimli vatandaşın ise bunaltıcı sıcağa rağmen Selanik adlı kalın giysiyi girmesi görenleri hayrete düşürdü. “Sıcak bana dokunmuyor, aldırmıyorum” diyen Osman Tike, “Ben bu Selanik elbisemi çıkarırsam suyun içinde kalırım, giyersem terlemem. Bu bende yaz kış çıkmaz. Bu yazın beni terletmez” dedi.

Vatandaşlar ağaç altları ve çeşmeleri mesken edindi

Sivas’ta ilk defa bu aylarda böylesi bir sıcak gördüklerini ifade eden vatandaşlar, güneşin kavurucu sıcağından korunmak için ağaç altlarında serinledi. Kimi vatandaşlar ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

