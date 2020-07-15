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Sivas’ta konut satışları patladı

SİVAS HABERLERİ  | 15.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’nin Haziran ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.TÜİK´ten derlenen bilgilere göre 2019’un Haziran ayında 449 konutun satıldığı Sivas’ta 2020’nin aynı ayında bin 531 konut satıldı.

Sivas’ta konut satışları patladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’nin Haziran ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.
TÜİK´ten derlenen bilgilere göre 2019’un Haziran ayında 449 konutun satıldığı Sivas’ta 2020’nin aynı ayında bin 531 konut satıldı. Satılan konutların 892’sini ipotekli satışlar, 639’unu ise diğer satışlar grubu oluşturdu.
TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta bu yılın Haziran ayında satılan bin 531 konutun 585’ini ilk satış, 946’sını ise ikinci el satış oluşturdu.
Kentte 2020’nin Ocak-Haziran ayları arasında satılan konut sayısı ise 4 bin 131 olarak açıklandı. 6 ayda satılan konutların bin 548’ini ilk satış, 2 bin 583’ünü ise ikinci el satış teşkil etti.

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