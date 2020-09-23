Sivas’ta sağlık kuruluşları tek yumruk oldu

Sivas’ta çeşitli sağlık kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek yaptıkları basın açıklamasında, aksaklıkları ve problemleri çözmek adına güç birliği içinde olacaklarını ifade ettiler.

Sivas’ta çeşitli sağlık çalışanlarının örgütlü temsilcileri Sivas - Erzincan Tabipler Odası’nda bir araya gelerek basın açıklaması geçekleştirdi. Toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Sivas- Erzincan Tabipler Odası Başkanı Uzm. Dr. Sedat Özbay, 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, Türk Sağlık Sendikası Sivas Şube Başkanı Dursun Özen ve bazı örgütlenmelerin başkanları katılım gösterdi.

Sivas-Erzincan Tabipler Odası Başkanı Uzm. Dr. Sedat Özbay, “Ülkemizde bir ilk olduğunu düşündüğümüz, isimlerimiz farklı olsa da amacı tek ve bir olan ’Sağlık, sağlığın ve sağlık çalışanlarının hakların korunması’ ilkesiyle yerel anlamda birlikte hareket edip, devletimizin yanında bir duruş sergileyerek eksiklikleri, aksaklıkları ve problemleri çözmek adına güç birliği içinde olacağız. Zira içinden geçtiğimiz bugünlerde, insan sağlığının ne kadar önemli ve ihmal edilemez bir gerçek olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Bu konuda sorumluluk alan özeldeki ve kamudaki tüm sağlık çalışanlarının her türlü riskin içinde, gecesini gündüzüne katıp yaptığı çalışmalar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet yetkililerimizin ve milletimizin takdirini kazanmıştır. Covid-19 pandemisi ile sağlıkçılar ve halkımızla birlikte mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Salgını henüz atlatmış değiliz, tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız. Sabrımızı dağıtmamalıyız, sevdiklerimiz için kaybettiğimiz canlarımız için tedbirlere uyalım’’ ifadelerini kullandı.