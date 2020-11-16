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Sivas’ta şüpheli çantadan elbise çıktı

SİVAS HABERLERİ  | 16.11.2020 17:12 | Son Güncelleme

Sivas’ta iki şüpheli çanta uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı, patlatılan çantanın içinden elbise çıktı.Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Lojmanında meydana geldi.

Sivas’ta iki şüpheli çanta uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı, patlatılan çantanın içinden elbise çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Lojmanında meydana geldi. Lojmanın bahçe duvarı üstünde sahipsiz iki çantayı gören, güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince çantada yapılan inceleme sonrası çevrede güvenlik önlemi alınarak bomba imha uzmanı ekiplerine haber verildi. İki çanta uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden elbise çıktı. Patlatma sonrası cadde, araç ve yaya trafiğine açıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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