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Sivas'ta trafikte çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

SİVAS HABERLERİ  | 10.08.2020 17:11 | Son Güncelleme

Sivas'ta trafikte çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, trafikte yaşanan tartışma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, A.T. ile İ.S. ve kardeşi M.S. arasında, Sivas-Malatya kara yolu Yenikarahisar Mahallesi yol ayrımında, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, tabancayla İ.S'yi karnından, kardeşi M.S'yi ise sol bacağından yaraladı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

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