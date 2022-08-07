Sivas'ta traktörle tarım aletinin arasında sıkışan kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta traktörle tarım aletinin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Tuzlagözü köyünde tarlada çalışan F.Y, traktörle arkasında takılı tarım aletinin arasında sıkıştı.

Yoldan geçen biçerdöver operatörünün fark etmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan F.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

F.Y'nin cenazesi otopsi için Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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