YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirler artırıldı

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirler artırıldı

30.01.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlilerine 2 gün idari izin verildi, mesai saatleri düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artıracak.

Bu kapsamda, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı tedbirler alındı.

Buna göre, hamile, engelli (yüzde 40 raporu bulunanlar), kronik rahatsızlığı bulunan (kanser hastaları, organ nakli olan ve organ yetmezliği olan, KOAH hastalığı olan, kalp hastalığı olan ve serebrovasküler hastalığı olan), süt izni kullanan, gazi (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde 2 gün süre ile idari izin verildi.

Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında mesailer 09.30-12.00 / 13.00-17.00 olarak düzenlendi.

Halk eğitimi ve rehabilitasyon merkezleri, dershaneler, etüt merkezleri, takviye kursları, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri 31 Ocak'tan itibaren 2 gün süre ile tatil edildi.

İdari izin ve mesai saatleri düzenlemesinde, "istisnai kurumlar" olarak nitelendirilen ve sürekli sunulması gereken hizmetleri icra eden emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, 112 Acil Arama, itfaiye, orman müdahale, karayolları, belediyeler ve İl Özel İdaresi müdahale birimleri kapsam dışında tutuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Yeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldiYeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldi
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandıSivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 30 Ocak Pazar

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:50
İkindi
15:31
Akşam
17:55
Yatsı
19:16
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.