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Sivas'taki Çermik kaplıcaları tatil köyüne dönüştürülüyor

SİVAS HABERLERİ  | 03.06.2020 12:06 | Son Güncelleme

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: - "Sıcak Çermik'e canlılık kazandırmak için bungalov evleri hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Günümüz şartlarında ve teknolojisinde altyapısını hazırlayarak, gereksinimlerini belirleyerek, doğal görünümünü bozmadan yapacağımız çalışmalarımız olacak"

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, kentteki sıcak ve soğuk Çermik kaplıcalarını tatil köyüne dönüştürmek için proje başlattı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kaplıcalar bölgesinde başlatılan çalışmaları inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı.

Sıcak Çermik Kaplıcası'nda çadır kültürünü yansıtacak, gelişen teknolojiyle uyumlu, daha modern ve doğayla iç içe sosyal alanlar ve bungalov evlerin hayata geçirilmesi için alan incelemesi yaptıklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Sivas merkeze 24 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik Kaplıcası'nda geçmişte vatandaşların önem verdiği ve kaplıcadaki canlılığı hat safhaya çıkaracak çadır günlerine özlem duyulduğunu biliyoruz. Sıcak Çermik Sivas'ta bir kültür, bu kültürü yaşatmak için üstümüze düşen ne görev varsa vatandaşlarımızın haklı taleplerini yerine getirmek için çalışmalarımızı, projelerimizi ona göre hazırlayacağız ve hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilgin, eski kültürü harmanlayarak bu alan için proje hazırladıklarını aktararak, "Örnek projelerimizi hazırladık. Ortak akılla, istişareyle üzerinde çalışıp memleketimiz için doğru adımları atacağız. Sıcak Çermik'e canlılık kazandırmak için bungalov evleri hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Günümüz şartlarında ve teknolojisinde altyapısını hazırlayarak, gereksinimlerini belirleyerek, doğal görüntümüzü bozmadan yapacağımız çalışmalarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Soğuk Çermik Kaplıcası'nda da konsept değişikliğine giderek burayı tatil köyüne dönüştürmeyi arzuladıklarını belirten Bilgin, küçük odalardan oluşan ancak bir ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanabileceği doğayla uyumlu bungalov evler yapacaklarını bildirdi.

Bilgin, güzel manzarasının yanında keyif verici gölgelik alanlarla, satranç tablaları, çeşmeler, çocuk oyun alanları gibi yardımcı elemanlarla desteklenecek mini tatil köyünü burada hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

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