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Sivil toplum kuruluşları Ermenistan’ı kınadı

IĞDIR HABERLERİ  | 29.09.2020 10:36 | Son Güncelleme

Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ile Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından basın açıklaması düzenlendi.Sivil toplum kuruluşlarının katıldığı ve Şehit Türkler Anıt ve Müzesi önünde yapılan “Azerbaycan yalnız değildir” basın açıklamasında Ermenistan kınandı.Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği başkanı Ziya Zakir Acar, Ermenilerin yıllardır işgal ettikleri topraklardan çekilmediğini sivil yerleşim birimlerine saldırı düzenlediklerini belirtti.

Sivil toplum kuruluşları Ermenistan’ı kınadı

Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ile Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından basın açıklaması düzenlendi.
Sivil toplum kuruluşlarının katıldığı ve Şehit Türkler Anıt ve Müzesi önünde yapılan “Azerbaycan yalnız değildir” basın açıklamasında Ermenistan kınandı.
Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği başkanı Ziya Zakir Acar, Ermenilerin yıllardır işgal ettikleri topraklardan çekilmediğini sivil yerleşim birimlerine saldırı düzenlediklerini belirtti. Acar, “Ermeniler kurallara uymayarak sivillere saldırıyor. Sürekli ateşkesi bozuyor. MİNSK ve AĞİT bir türlü sorunu çözmüyor. Karabağ Azerbaycan’ın bir parçasıdır. Öğlede kalacaktır. Azerbaycan’ın yanındayız. Olmayada devam edeceğiz” dedi.
Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, “Ermenistan bir terör devletidir. Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine saldırıp duruyor. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Olarak “Azerbaycan yalnız değildir” mesajını vermek için burada toplandık. Türk devleti ve milleti Azerbaycan’ın yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimiz Azerbaycan’a destek veriyor. Azerbaycan’da Ermenilere gereken dersi ve cezayı veriyor. Saldırgan Ermenistan’ı kınıyoruz” şeklinde konuştu

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