Siyasilerden hastaneye geçmiş olsun ziyareti

75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Diş Poliklinikleri bölümünde çıkan yangının yaraları hızla sarılmaya çalışılırken, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, yönetim kurulu üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Kadir Bingöl ve Kadın Kolları Başkanı Cemile Özdemir ile hastaneyi ziyaret etti. Başkan Acar, Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzm. Dr. Esin Nebioğlu Balaban ve Hastane Başhekimi Dr. Tarık Çubukcuoğlu’ndan bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, İlçe Başkanı İlgin Göktepe ve yönetim kurulu üyeleri de 75.Yıl Milas Devlet Hastanesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Başhekim Dr. Tarık Çubukçuoğlu ile birlikte yangından zarar gören bölümlerde incelemelerde bulunuldu. Milletvekili Özcan yapmış olduğu açıklamada “Hastanemiz büyük bir tehlike atlatmış. Herhangi bir can ve mal kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Yaraların sarılması anlamında üzerimize düşen her türlü yardıma hazır” dedi.

Ziyaret sırasında Başhekim Dr. Tarık Çubukçuoğlu, mevcut hastanenin durumu ile yeni devlet hastanesinin son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

