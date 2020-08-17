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SKB’de gündem: Korona virüs

BURSA HABERLERİ  | 17.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) Ağustos ayı encümen toplantısı, SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

SKB’de gündem: Korona virüs

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) Ağustos ayı encümen toplantısı, SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Encümen üyelerinin katılımıyla ‘online olarak’ yapılan toplantıda, korona virüsle mücadelede belediyelerin sürdürdüğü çalışmalar masaya yatırıldı.
SKB’nin encümen toplantısına, Başkan Aktaş’ın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Çankırı, İstanbul-Kadıköy ve Afyonkarasihar-Sandıklı belediye başkanları iştirak etti. Toplantıda, Covid-19 ile mücadele konusunda şehirlerde yapılanlar ile avantaj ve dezavantajların ne olduğu, neler yapılabileceği noktasında değerlendirmelerde bulunuldu.
SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüsle alakalı özellikle toplu organizasyonlarda ciddi sıkıntıların bulunduğunu ifade etti. Virüsle mücadelede belki kişisel temizliğe dikkat edildiğini fakat düğün ve asker uğurlama, cemiyetler ve akraba ziyaretleriyle alakalı sıkça vakaların ortaya çıktığını kaydeden Aktaş, “Bu noktada her bir vatandaşımızın dikkatli olması gerekiyor. Evet, havalar sıcak. Düğün ve cemiyetler yapılıyor ama organizasyonlar kurallara uygun olmalı. Sürecin hızlı ve az hasarla atlatılması için vatandaşımız. her zamankinden daha tedbirli hareket etmeli” dedi.
Başkan Aktaş, virüsle mücadelede belediyelerin de üzerine büyük görevler düştüğünü kaydederek, SKB’ye üye kurumların bu konuda canla başla çalıştığını kaydetti. Başkan Aktaş, salgınla mücadelede özellikle toplu taşıma, pazar yeri ve alışveriş merkezlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

SKB’de gündem: Korona virüs

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