Slaven Bilic ilk defa Fenerbahçe'yi açıkladı! ''Reddetmesi zor olur''

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Ligin ikinci yarısına hocasız başlayan Sarı-Lacivertlilerde önümüzdeki günler hareketli geçeceğe benziyor. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlangıç yapıp taraftarlarını mutlu etmek isteyen Sarı-Lacivertli yönetim teknik direktör için çalışmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda Slaven Bilic ismi gündeme geldi.

BILIC AÇIKLADI: REDDETMEK ZOR OLUR

Geçtiğimiz günlerde Çin ekibi Beijing Gouan’dan ayrılan Slaven Bilic, ülkesi Hırvatistan'da röportaj verdi. Fenerbahçe sorusunu yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, “Kendimi tanıyorum ve nasıl bir tepki vereceğimi biliyorum. Sadece ben değil, gerçekçi olalım, Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek çok zor. Bu her zaman başınıza gelmez. İstanbul kulüpleri çok büyükler, Türkiye’nin olağanüstü bir ülke olduğunu ve iklimini sevdiğimi asla saklamadım. Ama aylarca Çin’de ailem, akrabalarım ve arkadaşlarım olmadan yaşadıktan sonra bir tatil özlemi çekiyorum. Hayatta bir denge bulmamız gerekiyor ve şu an bile teklifi kabul edeceğime hiç şüphem yok. En azından yaza kadar Hırvatistan’da kalmayı sorun etmem.” dedi.

TARAFTARLAR ADETA ÇILDIRDI

Bilic'in açıklamasının ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada adeta çıldırdı. Hırvat çalıştırıcıyı çok isteyen Sarı-Lacivertliler, Bilic'in bu açıklamasının ardından Fenerbahçe yönetimine yüzlerce mesaj yağdırdı. Bilic'i takımın başında görmek isteyen taraftarlar imza kampanyası bile başlattı.



