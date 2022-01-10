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Slaven Bilic ilk defa Fenerbahçe'yi açıkladı! ''Reddetmesi zor olur''

10.01.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik Direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de birçok aday konuşuluyor. Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe yönetimi ince eleyip sık dokuyor. Hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertli yönetim adaylar arasında detaylı incelemeler yapıyor. Medyada çıkan birçok isme rağmen henüz bir açıklama yapmayan Fenerbahçe'de Slaven Bilic ismi ön plana çıktı. Hırvatis'ta konuşan Bilic, Fenerbahçe'den gelecek teklifin reddedilmesinin zor olduğunu söyleyerek Sarı-Lacivertlilere yeşil ışık yaktı.

Slaven Bilic ilk defa Fenerbahçe'yi açıkladı! ''Reddetmesi zor olur''

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Ligin ikinci yarısına hocasız başlayan Sarı-Lacivertlilerde önümüzdeki günler hareketli geçeceğe benziyor. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlangıç yapıp taraftarlarını mutlu etmek isteyen Sarı-Lacivertli yönetim teknik direktör için çalışmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda Slaven Bilic ismi gündeme geldi.

BILIC AÇIKLADI: REDDETMEK ZOR OLUR

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Geçtiğimiz günlerde Çin ekibi Beijing Gouan’dan ayrılan Slaven Bilic, ülkesi Hırvatistan'da röportaj verdi. Fenerbahçe sorusunu yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, “Kendimi tanıyorum ve nasıl bir tepki vereceğimi biliyorum. Sadece ben değil, gerçekçi olalım, Fenerbahçe gibi bir kulübü reddetmek çok zor. Bu her zaman başınıza gelmez. İstanbul kulüpleri çok büyükler, Türkiye’nin olağanüstü bir ülke olduğunu ve iklimini sevdiğimi asla saklamadım. Ama aylarca Çin’de ailem, akrabalarım ve arkadaşlarım olmadan yaşadıktan sonra bir tatil özlemi çekiyorum. Hayatta bir denge bulmamız gerekiyor ve şu an bile teklifi kabul edeceğime hiç şüphem yok. En azından yaza kadar Hırvatistan’da kalmayı sorun etmem.” dedi.

TARAFTARLAR ADETA ÇILDIRDI

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Bilic'in açıklamasının ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada adeta çıldırdı. Hırvat çalıştırıcıyı çok isteyen Sarı-Lacivertliler, Bilic'in bu açıklamasının ardından Fenerbahçe yönetimine yüzlerce mesaj yağdırdı. Bilic'i takımın başında görmek isteyen taraftarlar imza kampanyası bile başlattı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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