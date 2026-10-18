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Slavia Prag'da Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart krizi! “Sınırı aştı” diyerek kadro dışı bıraktı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag'da Tomas Chory'nin gördüğü kırmızı kart krize yol açtı. Teknik direktör Jindrich Trpisovsky, tecrübeli golcüye sert tepki gösterirken oyuncunun İstanbul'daki Fenerbahçe maçının kafilesinde yer almayacağını açıkladı.

Slavia Prag'da Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart krizi! “Sınırı aştı” diyerek kadro dışı bıraktı
Burak Kavuncu
Tomas Chory

Tomas Chory

ÇEK Çekya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Slavia Prag
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Slavia Prag'da Tomas Chory'nin Hradec Kralove maçında gördüğü kırmızı kart gündeme oturdu. Takımının 0-0 berabere kaldığı mücadelede 55. dakikada oyun dışında kalan futbolcuya tepki gösteren teknik direktör Jindrich Trpisovsky, ağır bir ceza uygulanacağının sinyalini verdi.

TOMAS CHORY KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞINDA KALDI

Slavia Prag da Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart krizi! “Sınırı aştı” diyerek kadro dışı bıraktı 1

Slavia Prag, Çekya Ligi'nde deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi. Golsüz sona eren maçta Tomas Chory, yaptığı sportmenlik dışı hareketin ardından 55. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Tecrübeli golcünün ihracıyla kalan dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kalan Slavia Prag, sahadan bir puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jindrich Trpisovsky'nin tepkisi ise maçın önüne geçti.

TRPISOVSKY: “SAÇMALIK! ANLAMIYORUM”

Slavia Prag da Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart krizi! “Sınırı aştı” diyerek kadro dışı bıraktı 2

Tomas Chory'nin davranışına oldukça öfkelenen Trpisovsky, oyuncusunun hareketini kabul edilemez bulduğunu belirtti. Deneyimli teknik adam, maç sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Saçmalık! Anlamıyorum, bana göre akılalmaz bir şey. Sınırı aştı. Bunun için hiçbir mazeretim yok. Şimdi ağır bir ceza alacak ve şunu açıkça söylüyorum ki İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçına bizimle birlikte uçmayacak. Onun şu anda bizimle birlikte olmasını hayal bile edemiyorum.”

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN İSTANBUL'A GELMEYECEK

Slavia Prag da Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart krizi! “Sınırı aştı” diyerek kadro dışı bıraktı 3

Trpisovsky, Tomas Chory'nin Fenerbahçe karşılaşması öncesinde takımla birlikte İstanbul'a götürülmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Oyuncusuna uygulanacak yaptırımın boyutuna ilişkin de konuşan teknik direktör, yaşanan olayın kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

Çek çalıştırıcı, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Büyük bir ceza alacak. Açıkça sınırı aştı. Pazar günü Şampiyonlar Ligi için bizimle İstanbul'a gelmeyecek. Bizimle gelmesini hayal bile edemiyorum. Ama bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Çok kızgınım, hatta belki de hayal kırıklığına uğradım.”

Slavia Prag'da Chory'nin gördüğü kırmızı kartın ardından alınacak disiplin kararı merak konusu olurken, deneyimli futbolcunun Fenerbahçe maçında takımının yanında olmayacağı açıklandı.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Slavia Prag da Fenerbahçe maçı öncesi kırmızı kart krizi! “Sınırı aştı” diyerek kadro dışı bıraktı 4

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Slavia Prag, 20 Ekim Salı günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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Slavia Prag fenerbahçe şampiyonlar ligi
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