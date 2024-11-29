Slavia Prag galibiyetinin ardından Jose Mourinho hakeme yakındı! "Kırmızı kart görmeleri gerekiyordu..."

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya'da Slavia Prag'ı maçın son bölümünde bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, mücadelenin ardından basın toplantısında konuştu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"KADERİMİZİ KADIKÖY'DE KENDİMİZ BELİRLEYECEĞİZ!"

"Oyuncuları tebrik ediyorum. Gerçekten harikalardı. İlk yarıda zaman zaman bazı defansif hatalar yaptık. Rakip ikinci golü bulabilirdi ama ikinci yarı dengeyi sağladık. Rakip adam adama oynuyordu, dakikalar geçtikçe tempoları düşecekti. Biz de kartlarımızı oynadık. Bu maçı idare etmek zordu. Sarı kartı olanlar vardı, kulübede orta saha ve savunmacı yoktu. Oyuncuların dengelerini koruması zordu. Takımımın tutumundan ötürü mutluyum. Üst tura çıkmak artık kendi elimizde. Saint-Gilloise dışında tüm maçlarımız zordu. 3 deplasmanda 4 puan aldık. Bu pozitif bir durum, 3 maçta 3 beraberlikten iyidir. Ortalardayız. Kaderimizi Kadıköy'de kendimizi belirleyeceğiz. Artık ligi düşüneceğiz, çünkü önemli bir maçımız var."

"KIRMIZI KART GÖRMELERİ GEREKİYORDU"

“Slavia'nın ikinci sarıdan bir kırmızı kartı olması gerekiyordu. Hakem onları affetti. Bize kartları kolay gösterdi. Genel olarak bakacaksak hakem kötü değildi, iyiydi.”

'SZYAMNSKI'NİN PERFORMANSI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?'

"Ben takımımla ilgili bir soru sorulmasını beklerdim çünkü takımım harika bir performans gösterdi ama siz Polonyalı olduğunuz için Sebastian hakkında haber almak istiyorsunuz. O da tıpkı takım gibi iyi oynadı, büyük efor sarf etti."

SAMET AKAYDİN SÖZLERİ...

“Samet, bir profesyonelin olması gerektiği gibi. Kendini hep hazır tutuyor. Konuşmak, ağlamak, menajerini konuşturup sorun çıkarmak için para kazanmaz. Samet ilk günden beri sıkı çalıştı, fırsatın gelmesini bekledi ve 3 maçtır oynuyor. Çok mutluyum. Becao cezalı duruma düştüğünde bu maçı Samet ve Djiku ile oynayacağımı biliyordum. Bu yüzden 1 maç önce onları birlikte oynattım.”